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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 22:54

Из деревни Кафр Акаб в больницу доставлен 17-летний юноша с тяжелыми травмами

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Из Кафр Акаб в больницу доставлен 17-летний юноша с тяжелыми травмами

Из больницы "Адаса Ар-Цофим" в полицию сообщили, что приемное отделение поступил в тяжелом состоянии 17-летний житель деревни Кафар Акаб.

Юноша был доставлен в больницу не на "скорой", а на личном транспорте.

По словам врачей, характер травм, полученных молодым человеком, свидетельствует о том, что он был участником дорожной аварии.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования, обстоятельств происшествия.


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