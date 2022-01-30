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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 22:28

Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства

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Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства

Общественный комитет по подбору кандидатов на государственные должности опубликовал окончательный список на должность юридического советника правительства.

В список включены - адвокат Гали Бахарав-Миара, бывший окружной прокурор Тель-Авива по гражданским делам; адвокат, заместитель генерального прокурора по международному праву Рой Шондорф и адвокат Итай Офир, юридический советник министерства обороны.

Список кандидатов передан премьер-министру Нафтали Беннету и министру юстиции Гидеону Саару.


Ранее Саар заявлял, что поддерживает Гали Бахарав-Миара. Если она будет избрана, она станет первой женщиной на посту юридического советника правительства.

После того, как премьер-министром и министром юстиции будет выбрана одна из кандидатур, она должна будет пройти проверку в комиссии по госслужбе, и заручиться поддержкой правительства.

Каденция Авихая Мандельблита на посту юридического советника правительства истекает в понедельник, 1 февраля.

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