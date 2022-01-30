Беннет: "Ситуация с омикроном стабилизируется, но праздновать еще рано"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, открывая еженедельное заседание правительства, что наблюдается стабилизация положения вокруг омикрона.

"Мы не можем себе позволить празднований и самоуспокоения. Больницы все еще работают в крайне напряженном режиме, и число зараженных еще очень высоко".

Беннет также прокомментировал ситуацию в школах. "Родители должны проявить ответственность и делать детям проверки как положено, а в школу отправлять лишь тех, кто хорошо себя чувствует", - добавил премьер-министр.