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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 12:45

Беннет: "Ситуация с омикроном стабилизируется, но праздновать еще рано"

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Беннет: "Ситуация с омикроном стабилизируется, но праздновать еще рано"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, открывая еженедельное заседание правительства, что наблюдается стабилизация положения вокруг омикрона.

"Мы не можем себе позволить празднований и самоуспокоения. Больницы все еще работают в крайне напряженном режиме, и число зараженных еще очень высоко".

Беннет также прокомментировал ситуацию в школах. "Родители должны проявить ответственность и делать детям проверки как положено, а в школу отправлять лишь тех, кто хорошо себя чувствует", - добавил премьер-министр.

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