Беннет: "Ситуация с омикроном стабилизируется, но праздновать еще рано"
Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, открывая еженедельное заседание правительства, что наблюдается стабилизация положения вокруг омикрона.
"Мы не можем себе позволить празднований и самоуспокоения. Больницы все еще работают в крайне напряженном режиме, и число зараженных еще очень высоко".
Беннет также прокомментировал ситуацию в школах. "Родители должны проявить ответственность и делать детям проверки как положено, а в школу отправлять лишь тех, кто хорошо себя чувствует", - добавил премьер-министр.
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