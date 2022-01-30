Закон о гражданстве: в коалиции ищут компромисс, чтобы избежать кризиса

На этой неделе истекает срок, названный министром внутренних дел Айелет Шакед, как необходимый Кнессету для утверждения закона о гражданстве.

Этот срок был назван Шакед в ходе обсуждения апелляции, поданной против нее месяц назад левыми организациями. В этой апелляции утверждалось, что несмотря на истечение срока действия закона о гражданстве, министр внутренних дел препятствует воссоединению семей на территории Израиля.

В ответ Шакед заявила, что этот вопрос будет решен в течение четырех недель. Судя по всему, закон не будет утвержден до конца недели, однако, как сказал в эфире "Кан РЭКА" журналист Акива Новик, Шакед заявляет в беседах с приближенными, что намерена провести закон - голосами коалиции или при помощи оппозиции.

Как сообщалось ранее, на совещании между Шакед, премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Лапидом принято решение, что закон будет утвержден до конца нынешней сессии Кнессета. В настоящий момент неясно, о какой именно версии закона идет речь. Вариант, предложенный депутатом Ротманом, предусматривает квоты на число палестинских арабов, которые получат право на жительство в Израиле. Речь идет о числе, не превышающем среднюю цифру за последние три года. В свою очередь, Айелет Шакед предлагает вариант без квот. В свою очередь, депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Моси Раз намерен представить свой вариант законопроекта, в котором будут вовсе отменены условия воссоединения семей на территории Израиля.

Как сообщает политический обозреватель "Сругим" Амир Этингер, одним из вариантов, который сейчас обсуждается, является предложение утвердить все три законопроекта в первом чтении, а затем попытаться прийти к компромиссу.

В политических кругах полагают, что закон о гражданстве является главной непосредственной угрозой для существования коалиции.