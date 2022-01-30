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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 18:52

Из-за дефицита донорской крови больницы начали откладывать плановые операции

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Из-за дефицита донорской крови больницы начали откладывать плановые операции

Дефицит донорской крови, возникший во время разгара эпидемии коронавируса, привел к тому, что несколько крупных больниц, в числе которых "Вольфсон", "Шнайдер" и "А-Шарон", объявили о переносе плановых операций.

Сайт "Мако" пишет, что до эпидемии каждый день кровь сдавали около 1000 доноров, но в данный момент, в разгар эпидемии, этот показатель снизился до 600 человек. В банке крови, за который отвечает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", образовался дефицит крови, главным образом, "универсальной" группы О (I), которая может быть перелита любому пациенту.

В МАДА отмечают, что донором может стать израильтянин, не имеющий симптомов простудных или вирусных заболеваний и не находившийся в контакте с больным коронавирусом более 28 дней. Переболевшие коронавирусом могут сдать кровь также не раньше, чем через 28 дней после выздоровления.


Перед прибытием в пункт сдачи крови рекомендуется уточнить время его работы на сайте МАДА.

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