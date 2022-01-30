Иерусалим:
5 - 11°
Тель-Авив:
7 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 05:45

Прогноз погоды на 30 января: повышение температуры, переменная облачность

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Прогноз погоды на 30 января: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 30 января, температура будет выше, чем вчера. Преимущественно без осадков, переменная облачность.

В Иерусалиме – 5-11 градусов, в Тель-Авиве – 7-16, в Хайфе – 9-15, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 4-16, в Мицпе-Рамоне – 2-10, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-15, в Ариэле – 6-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-18, на Голанских высотах – 6-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17 градусов, высота волн – 40-60 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В понедельник похолодает, будет дождливо. Во вторник – переменная облачность. В среду – облачно.

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