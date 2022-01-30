Саар: "Два года Мандельблита атаковали только потому что он предъявил обвинения Биньямину Нетаниягу"
Министр юстиции Гидеон Саар опубликовал заявление по случаю завершения каденции юридического советника правительства Авихая Мандельблита. "В последние два года Мандельблит постояннро находился в условиях интенсивной, организованной атаки, исходящей из самого правительства и направлявшейся премьер-министром", - заявил Саар.
По словам министра юстиции, у этих нападок была лишь одна причина. "Мандельблит принял решение, в соответствии с его законными обязанностями - предъявить обвинения премьер-министру", - сказал он.
Саар добавил: "У Авихая Мандельблита была ключевая роль в защите демократического режима в Израиле, и когда осядет пыль, его будут помнить именно так. Он выполнял свои обязанности честно, справедливо и человечно", - резюмировал Саар.
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