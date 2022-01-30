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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 10:05

"Исраэль а-Йом": по данным ШАБАКа, 40% участников беспорядков в Негеве – дети палестинцев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Исраэль а-Йом": по данным ШАБАКа, 40% участников беспорядков в Негеве – дети палестинцев

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар направил министру внутренних дел Айелет Шакуд послание, в котором говорится об угрозе безопасности страны, исходящей от закона о воссоединении семей. Об этом пишет газета "Исраэль а-Йом".

По данным спецслужб, около 40% участников арабских беспорядков, прошедших в Негеве две недели назад, – дети тех, кто родился на палестинских территориях и переселился в Израиль на основании закона о воссоединении семей. При этом их доля в бедуинском населении гораздо ниже.

По мнению Бара, потомки воссоединившихся семей в значительно меньшей степени связаны с Израилем и фактически ощущают себя палестинцами. В условиях тяжелого социо-экономического положения это подталкивает их к участию в беспорядках.


Напомним, что возглавляемая Нафтали Беннетом коалиция не смогла продлить действие закона о гражданстве, ограничивающий численность палестинцев, переселяющихся в Израиль. Этот закон действует с 2003 года как временное постановление и требует ежегодного продления.

После того как депутаты от оппозиции проголосовали против, Шакед попыталась выдвинуть компромиссное предложение, но и это коалиции не удалось. Тогда она продлила его при помощи нормативного акта. Согласно решению Высшего суда справедливости, срок его действия истекает 1 февраля 2022 года.

Отметим: около двух недель газета "Гаарец" писала, что по оценке израильских правоохранительных органов, за беспорядками в Негеве, приуроченными к посадке деревьев Еврейским национальным фондом (ККЛ), стояло так называемое "второе поколение" – сыновья бедуинов Негева от полигамных браков с женами из Хевронского нагорья или из сектора Газы.

Согласно публикации, точное количество таких сыновей неизвестно, однако оценивается в несколько десятков тысяч человек, которые считают себя палестинцами.

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