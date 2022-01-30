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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 17:42

"Продовольственная карточка от Дери": видеоролик партии ШАС вызвал скандал

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"Продовольственная карточка от Дери": видеоролик партии ШАС вызвал скандал

В "твиттере" лидера партии ШАС и экс-министра внутренних дел Арье Дери, отдыхающего в данный момент на швейцарском курорте Сан-Мориц, появился видеоролик с критикой нынешнего правительства.

В 90-секундном ролике показаны женщина и ребенок во время посещения супермаркета. Когда мальчик просит мать купить "Кока-колу", та смотрит на цену и возвращает бутылку на прилавок, то же самое происходит с одноразовыми тарелками "под сладости". Как объясняет женщина, все это очень дорого из-за "цен Либермана".


Когда на кассе женщина выкладывает покупки и достает "продовольственную карточку", кассир отказывается принимать "карточку Дери", и поясняет: "Дери теперь не в правительстве". Наличных денег у женщины оказывается недостаточно, чтобы расплатиться за покупки. "Правительство, которое морит голодом детей, не имеет право на существование", - говорится в слогане в конце ролика.

Журналист Акива Новак обратил внимание на то, что сюжет ролика ШАСа напоминает одну из сцен в сериале Maid, вышедшего на Netflix.

Политических обозревателей возмутило то, что ролик был опубликован в тот момент, когда Арье Дери отдыхает на одном из самых дорогих курортов Швейцарии. Об этом, в частности, в своем "твиттере" написал Оран Адлер, обозреватель 13-го телеканала, об этом говорила в эфире "Решет Бет" Шели Яхимович.

Организация за чистоту власти призывала партию ШАС удалить видеоролик, поскольку в нем "продовольственные карточки", которые выдавались в рамках программы "продовольственная безопасность" за счет государства, представлены как "карточки от Арье Дери". Активисты организации считают, что в этом ролике партия ШАС деньги, выделенные государством для помощи нуждающимся, выдает за "персональную помощь от Арье Дери", и это, по мнению Организации за чистоту власти, может считаться незаконной предвыборной пропагандой.


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