ЦАХАЛ: на юге Ливана была атакована инженерная техника "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 29 января был нанесен авиаудар по инженерной технике на юге Ливана, которая использовалась "Хизбаллой" для восстановления разрушенной террористической инфраструктуры.

Израильские военные подчеркивают, что попытки восстановления инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана являются нарушением соглашения об условиях прекращения огня.