Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 30 января, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. В утренние часы возможен слабый дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 14-22, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 11-22, в Мицпе-Рамоне – 11-19, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-21, на Голанских высотах – 12-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 10-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу температура понизится, переменная облачность, временами дожди. В субботу-воскресенье – переменная облачность, температура немного повысится.