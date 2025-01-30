x
30 января 2025
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 11:50
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил, что был ликвидирован террорист, участвовавший в захвате наблюдательниц

Газа
Заложники
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 30 января 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 11:43

ЦАХАЛ сообщил, что около пяти месяцев назад в Газе был ликвидирован террорист, который стоял рядом с заложницей Наамой Леви 7 октября 2023 года, когда она босая и истекавшая кровью забиралась в джип террористов "Нухбы".

Наама Леви вместе с Лири Альбаг, Кариной Ариев, Даниэлой Гильбоа была освобождена из плена 25 января 2025 года.

30 января вышла на свободу Агам Бергер.

Пять девушек служили наблюдательницами на границе с Газой и были захвачены в заложницы террористами 7.10.2023.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Двух заложников передают "Красному Кресту" в Хан-Юнисе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Освобожденная заложница Агам Бергер вернулась в Израиль