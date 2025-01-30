ЦАХАЛ сообщил, что был ликвидирован террорист, участвовавший в захвате наблюдательниц

ЦАХАЛ сообщил, что около пяти месяцев назад в Газе был ликвидирован террорист, который стоял рядом с заложницей Наамой Леви 7 октября 2023 года, когда она босая и истекавшая кровью забиралась в джип террористов "Нухбы".

Наама Леви вместе с Лири Альбаг, Кариной Ариев, Даниэлой Гильбоа была освобождена из плена 25 января 2025 года.

30 января вышла на свободу Агам Бергер.

Пять девушек служили наблюдательницами на границе с Газой и были захвачены в заложницы террористами 7.10.2023.