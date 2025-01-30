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Израиль

Накануне освобождения сотен террористов усилены меры безопасности в Иудее и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 30 января 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:56
Накануне освобождения сотен террористов усилены меры безопасности в Иудее и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские военные установили дополнительные КПП, усилили патрулирование и меры безопасности в Иудее и Самарии накануне освобождения из тюрем сотен террористов в обмен на заложников в Газе.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что были проведены превентивные аресты экстремистов, чтобы не допустить массовых беспорядков в ходе встречи освобождаемых заключенных в городах и деревнях Палестинской автономии.

Израиль
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