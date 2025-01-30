Удовлетворена просьба Нетаниягу об отмене суда на следующей неделе из-за визита в США

Коллегия судей по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу удовлетворила его просьбу об отмене слушаний на следующей неделе в связи с его визитом в США.

Судья Ривка Фридман-Фельдман заявила, что слушания возобновятся в понедельник, 10 февраля.

Ходатайство об увеличении часов и дней слушаний будет обсуждаться отдельно, отметила судья.

Представители государственной прокуратуры ранее заявили, что они не возражают при условии, что несколько будущих заседаний будут продлены, чтобы компенсировать потерянное время.

Напомним, что на этой неделе заседания суда были отменены из-за болезни судьи Моше Бар-Ама.

Вечером 29 января канцелярия премьер-министра передала, что Биньямин Нетаниягу вылетит в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 2 февраля, и вернется в Израиль в четверг, 6 февраля. По информации "Кан", Нетаниягу думает о том, чтобы задержаться в США на выходные. Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан Коэн также сообщила, что Биньямин Нетаниягу может задержаться в США ради встреч с чиновниками новой американской администрации.

В США в данный момент находятся жена премьер-министра Сара Нетаниягу и его сын Яир. Ранее источники в окружении премьер-министра сообщали журналистам, что Сара Нетаниягу планирует вернуться в Израиль вместе с мужем.