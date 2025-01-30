В Самарии погиб боец спецназа "Харув"

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в Самарии погиб старший сержант Лиам Хази, 20 лет, из Рош а-Айна, боец спецназа "Харув", из бригады "Кфир".

Судя по имеющейся информации, Лиам Хази погиб в бою в районе Дженина. Шесть израильских военнослужащих были ранены.

В четверг, 30 января, около 11:15 бойцы спецназа "Харув" вошли для проведения обыска в здание в Дженине, когда двое прятавшихся в нем боевиков открыли огонь. В результате один боец погиб, шестеро получили ранения, из них один – тяжелые, трое – средней тяжести.

После эвакуации раненых вертолет ЦАХАЛа атаковал цель рядом со зданием.