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Израиль

В Самарии погиб боец спецназа "Харув"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 30 января 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 19:18
В Самарии погиб боец спецназа "Харув" Лиам Хази
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в Самарии погиб старший сержант Лиам Хази, 20 лет, из Рош а-Айна, боец спецназа "Харув", из бригады "Кфир".

Судя по имеющейся информации, Лиам Хази погиб в бою в районе Дженина. Шесть израильских военнослужащих были ранены.

В четверг, 30 января, около 11:15 бойцы спецназа "Харув" вошли для проведения обыска в здание в Дженине, когда двое прятавшихся в нем боевиков открыли огонь. В результате один боец погиб, шестеро получили ранения, из них один – тяжелые, трое – средней тяжести.

После эвакуации раненых вертолет ЦАХАЛа атаковал цель рядом со зданием.

Израиль
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