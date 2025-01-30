О состоянии освобожденных тайцев: "Некоторые из них долго не видели дневного света"

Директор медицинского центра "Шамир – Асаф а-Рофэ" доктор Оснат Лев Цион Корах рассказала о состоянии пятерых освобожденных заложников-тайцев, которые поступили в больницу.

По ее словам, некоторые из освобожденных тайландцев длительное время не видели дневного света и содержались в туннелях. "Мы рады, что этот момент наступил, и пятеро граждан Таиланда прибыли к нам на своих ногах, – отметила она. – Их общее состояние в норме, сейчас мы проводим обследования. Но хотя их медицинское состояние пока кажется нормальным, это не значит, что они не прошли там через ад".

Напомним, ранее в четверг в рамках сделки с террористами были освобождены двое израильтян – Гади Мозес и Арбель Иехуд, – а также пятеро заложников-тайцев: Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак.