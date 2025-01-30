"Кан": Биньямин Нетаниягу может задержаться в США на выходные

Гили Коэн, корреспондент медиакорпорации "Кан", сообщила, что визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США может оказаться более продолжительным, чем об этом сообщалось его канцелярией.

Вечером в среду, 29 января, канцелярия премьер-министра передала, что Биньямин Нетаниягу вылетит в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 2 февраля, и вернется в Израиль в четверг, 6 февраля. Но сейчас, по информации "Кан", Нетаниягу думает о том, чтобы задержаться в США на выходные.

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан Коэн также сообщила, что Биньямин Нетаниягу может задержаться в США ради встреч с чиновниками новой американской администрации.

Отметим, что в США в данный момент находятся жена премьер-министра Сара Нетаниягу и его сын Яир. Ранее источники в окружении премьер-министра сообщали журналистам, что Сара Нетаниягу планирует вернуться в Израиль вместе с мужем.