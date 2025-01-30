"Кан-11": ракета, убившая Михаила Самару, была принята на вооружение до завершения всех испытаний

6 августа над 4-м шоссе в районе Нагарии взорвалась ракета-перехватчик, запущенная в сторону беспилотника "Хизбаллы". Осколками ракеты были ранены 20 человек, среди которых был 27-летний Михаил Самара, он через три дня умер в больнице. Тогда ЦАХАЛ сообщил, что это был "не обычный способ, которым сбивают БПЛА".

В четверг, 30 января, телеканал "Кан-11" передал, что над шоссе взорвалась ракета-перехватчик экспериментальной системы "Спайдер" концерна "Рафаэль". Она была взята на вооружение ЦАХАЛом за несколько дней до катастрофы. В репортаже утверждалось, что из-за оперативной необходимости, вызванной угрозой беспилотников, процесс принятия системы был ускорен, часть протоколов не была выполнена.

По данным "Кан", за восемь месяцев до гибели Михаила Самары "Рафаэль" провел испытания усовершенствованной системы "Спайдер", в ходе которых цель была перехвачена. Испытания были признаны успешными. Источник в оборонной промышленности в беседе с журналистом "Кан" утверждал, что руководство концерна "Рафаэль" оказывало давление на ЦАХАЛ, убеждая принять комплекс "Спайдер" на вооружение, чтобы успеть протестировать его в реальных боевых условиях.

Из ЦАХАЛа редакции "Кан" сообщили, что система "Спайдер" не была принята на вооружение до начала войны, поскольку в рамках ограниченных ресурсов приоритет отдавался другим системам перехвата. В ходе боевых действий было принято решение о приобретении "Спайдера" в связи с неотложной оперативной необходимостью. Процесс принятия был упорядоченным и был одобрен на всех уровнях. Инцидент на 4-м шоссе был расследован, в дальнейшем система использовалась с учетом допущенных ошибок.

Пресс-служба компании "Рафаэль" напомнила телеканалу, что системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Спайдер", разработанные концерном, спасли жизни многих израильтян и являются одними из самых эффективных в мире. На протяжении всех боевых действий концерн работал совместно с системой безопасности. В концерне подчеркивают, что именно ЦАХАЛ определяет приоритеты, принимает на вооружение и эксплуатирует продукцию концерна. "Концерн "Рафаэль" решительно отвергает все обвинения в том, что он использовал военные действия исключительно для получения оперативного опыта", – говорится в заявлении.

Михаилу Самаре было 27 лет, он проживал в Кфар-Ясифе, его мать из Словакии, отец – араб-христианин. Михаил был химиком, кандидатом наук, учился в докторантуре в Словакии. За пять месяцев после его гибели никто из официальных представителей не встретился с его родными и не уведомил их о результатах расследования.