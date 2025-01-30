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Израиль

Внимание розыск: пропал 61-летний Симон Барами, житель Нетании

Розыск
время публикации: 30 января 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 21:58
Внимание розыск: пропал 61-летний Симон Барами, житель Нетании
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 61-летнего Симона Барами, жителя Нетании. В последний раз его видели в иерусалимском квартале Меа-Шеарим. Известно, что мужчина также любит гулять на улице Ремез в Нетании и в районе городского рынка.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, темные волосы и короткая стрижка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 09886444 и 100.

Израиль
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