Внимание розыск: пропал 61-летний Симон Барами, житель Нетании

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 61-летнего Симона Барами, жителя Нетании. В последний раз его видели в иерусалимском квартале Меа-Шеарим. Известно, что мужчина также любит гулять на улице Ремез в Нетании и в районе городского рынка.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, темные волосы и короткая стрижка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 09886444 и 100.