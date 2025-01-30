В драке, произошедшей в арабском квартале Иерусалима, пострадали шесть взрослых мужчин
время публикации: 30 января 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 22:27
В арабском квартале Иерусалима Бейт-Ханина произошла массовая драка, большинство из ее участников – мужчины старше 50 лет.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один мужчина (примерно 50 лет) получил тяжелые травмы, еще один (примерно 65 лет) – средней тяжести и четверо травмированы легко.
Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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