x
30 января 2025
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 22:18
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В драке, произошедшей в арабском квартале Иерусалима, пострадали шесть взрослых мужчин

время публикации: 30 января 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 22:27
В драке, произошедшей в арабском квартале Иерусалиме, пострадали шесть взрослых мужчин
Пресс-служба МАДА

В арабском квартале Иерусалима Бейт-Ханина произошла массовая драка, большинство из ее участников – мужчины старше 50 лет.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один мужчина (примерно 50 лет) получил тяжелые травмы, еще один (примерно 65 лет) – средней тяжести и четверо травмированы легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

В Иерусалиме за "песни террора" задержан житель арабского квартала
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2025

Расследование теракта в Иерусалиме: житель Сильвана тяжело ранил и ограбил пожилую женщину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2024

Мусорщики из Шуафата сорвали флаг Израиля в Рош а-Айне и напали на израильтянина