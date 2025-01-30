В драке, произошедшей в арабском квартале Иерусалима, пострадали шесть взрослых мужчин

В арабском квартале Иерусалима Бейт-Ханина произошла массовая драка, большинство из ее участников – мужчины старше 50 лет.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один мужчина (примерно 50 лет) получил тяжелые травмы, еще один (примерно 65 лет) – средней тяжести и четверо травмированы легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция расследует обстоятельства происшествия.