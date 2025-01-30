Внимание розыск: пропал 32-летний Цуф Иерушальми, житель Кфар-Сабы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 32-летнего Цуфа Иерушальми, жителя Кфар-Сабы. В последний раз его видели 30 января на улице А-Садна в Раанане. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавый, волосы темные. Известно, что на мужчине были серые брюки, серая куртка, черные кроссовки, с собой был черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 097473444 и 100.