Сотрудница полиции ранена в ходе демонстрации протеста против призыва "харедим"

Возле призывного пункта БАКУМ в Тель а-Шомере прошла очередная демонстрация представителей ультрарелигиозной общины против призыва "харедим" в армию. Крупные силы полиции обеспечивали общественный порядок на месте проведения акции.

В ходе демонстрации начались беспорядки, участники акции оскорбляли полицейских и забрасывали их камнями. После того, как демонстранты перегородили проезжую часть, полиция объявила демонстрацию незаконной и предупредила, что если протестующие не разойдутся самостоятельно, их будут вынуждены удалить с дороги насильственно.

После того, как демонстранты не подчинились указаниям полиции, была применена сила. Сообщается, что четверо нарушителей порядка были задержаны, двое из них – за нападения на полицейских. Выписаны шесть штрафов за помехи дорожному движению.

Сотрудница полиции получила травмы в ходе конфронтации с демонстрантами, она была эвакуирована в больницу для получения медицинской помощи.