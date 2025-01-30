В обмен на заложников из израильских тюрем выходят 110 террористов. В их числе убийцы и Зубейди

Сегодня, 30 января, в обмен на освобождение восьми заложников – трех израильтян и пяти граждан Таиланда – из израильских тюрем выпустят 110 террористов. В их числе террористы-убийцы, осужденные на пожизненные сроки, а также "шериф Дженина" Захария Зубейди.

В обмен на освобождение военнослужащей Агам Бергер будут освобождены 30 террористов, осужденных на пожизненные сроки, и еще 20 заключенных, отбывающих наказание за террор. В обмен на освобождение Арбель Иехуд будут освобождены 30 несовершеннолетних и женщин. В обмен на освобождение Гади Мозеса будут освобождены 30 заключенных, трое из которых были осуждены на пожизненные сроки.

Среди выходящих на свободу террористов:

Мухаммад Абу Уарда – активист ХАМАСа, один из организаторов терактов в автобусах №18 в Иерусалиме в 1996 году, жертвами которых стали 44 человека. Также участвовал в нападении около Ашкелона в феврале 1996 года, была убита женщина. Получил 48 пожизненных сроков.

Сами Джарадат – активист "Исламского джихада", один из организаторов теракта 4 октября 2003 года в ресторане "Максим" в Хайфе, в результате которого погиб 21 израильтянин. Получил 21 пожизненный срок.

Мухаммад Амуди – направил террориста-смертника в Тель-Авив 17 апреля 2006 года, в результате взрыва в кафе "Рош а-Ир" погибли 11 человек. Получил 11 пожизненных сроков.

Мухаммад Кашуа – получил шесть пожизненных сроков за то, что доставил к рынку в Хадере террориста-смертника 26 октября 2005 года. Тогда погибли шесть человек.

Исмаил Радаида – активист ФАТХа, боевик "17-го подразделения", 12 июня 2001 года убил греческого монаха Цибукцакиса Германоса в Иерусалиме. Получил пожизненный срок.

Ашраф Абу Срур – активист ФАТХа, был приговорен к пожизненному сроку за убийство военнослужащего около гробницы Рахели в 2000 году.

Тарик Батран – получил пожизненный срок за убийство охранника в 2004 году.

Также на свободу сегодня должен выйти один из лидеров боевиков ФАТХа в Дженине Захария Зубейди, сблизившийся в тюрьме с активистами "Исламского джихада" и совершивший побег вместе с ними (все были пойманы). Судя по имеющимся данным, ему не позволят вернуться в Дженин, где в настоящее время идет операция "Железная стена".