Дихтер и Эдельштейн призвали остановить юридическую реформу

Двое парламентариев от "Ликуда" выступили в последние дни против продолжения юридической реформы в нынешнем ее формате. По их мнению, для ее продвижения требуется широкое общественное согласие. Однако, по мнению комментаторов, о "бунте в Ликуде" говорить преждевременно.

Глава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн в эфире программы "Встреча с прессой" 12-го телеканала заявил, что отныне не будет ситуации, когда после достижения компромисса его срывает вето тех или иных партий в коалиции.

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"Или вы согласовываете со мной все, что выносится на голосование, или на мой голос можете не рассчитывать. Необходимо найти формулировки, приемлемые для широких слоев общества. Недопустимо, когда решение продавливают угрозами", – сказал он.

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Еще один представитель "Ликуда", министр сельского хозяйства Ави Дихтер выступил на своей странице в социальной сети Facebook с резкой критикой "громил в коалиции, протаскивающих экстремистские законы, представляющие опасность для Израиля". При этом часть ответственности за кризис он возложил на "оппозиционных громил-манифестантов".

Представитель "Ционут Датит", министр алии Офир Софер тоже предложил заморозить на время продвижение реформы. "Необходимо успокоить ситуацию, восстановить доверие и укрепить солидарность граждан", – сказал он.

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Депутат от "Ликуда" Тали Готлиб, сторонница реформы, заявила в интервью "Кан Бет", что речь идет не о бунте, а о целенаправленной попытке руководства партии ослабить министра юстиции Ярива Левина. "К этому причастен и Нетаниягу", – выразила убеждение она, добавив, что именно главе правительства Дихтер и Эдельштейн обязаны своими назначениями на высокие посты.

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С тем, что о бунте речи не идет, согласен и обозреватель газеты "Гаарец" Йоси Вертер. Он отмечает, что депутаты от коалиции воздержались от совместного заявления, а отвечать за свои слова им придется лишь через несколько месяцев, когда начнется осенняя сессия. Вертер называет их выступление "показательным самобичеванием".