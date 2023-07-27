Число противников юридической реформы среди русскоязычных израильтян растет. Итоги опроса NEWSru.co.il

Продвижение реформы юридической системы Израиля, инициированной министром юстиции Яривом Левином, привело к расколу в израильском обществе. Несмотря на массовые протесты, коалиция добилась принятия закона об ограничении принципа крайней неприемлемости.

Переговоры о компромиссе, инициированные президентом Ицхаком Герцогом, результата не принесли. Правительство заявляет о намерении продолжать реформировать юридическую систему. На этом фоне усиливаются и принимают новые формы акции протеста, противостояние между полицией и демонстрантами все чаще сопровождается насилием.

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Происходящее негативно влияет на экономику страны: снижаются инвестиции в израильский хайтек, падают курс национальной валюты и ведущие индексы Тель-Авивской биржи. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич заявляют, что речь идет о кратковременных явлениях, настаивая на том, что экономика Израиля стабильна.

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Редакция NEWSru.co.il провела очередной опрос, чтобы выяснить: меняется ли отношение нашей аудитории к реформе юридической системы, кого они поддерживают в нынешнем противостоянии, участвуют ли в демонстрациях, какие формы протеста считают легитимными и т.д.

В опросе, который проходил в течение одних суток (26-27 июля), приняли участие 5536 респондентов (5203 из них ответили на все 25 вопросов).

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ИТОГИ ОПРОСА

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Проведенный опрос показал, что доля противников реформы среди наших читателей заметно выросла за последние полгода (их более 60%), при этом каждый седьмой из наших читателей участвуют в акциях протеста против юридической реформы.

ОТНОШЕНИЕ К РЕФОРМЕ

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61% участников опроса относят себя к противникам юридической реформы, 33% – к ее сторонникам. Отметим, что доля противников реформы среди наших читателей заметно выросла за более чем полгода, прошедшие после того, как она была инициирована министром юстиции Яривом Левином. В феврале таких было 52%, в марте – 58%. По нашему мнению, можно говорить о том, что число противников юридической реформы среди русскоязычных израильтян постепенно растет, хотя наш опрос не является строгим социологическим исследованием.

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Среди тех, кто относит себя скорее к правым, чем к левым, по новому опросу – 49% сторонников реформы и 46% противников реформы. Среди тех, кто относит себя скорее к левым, чем к правым – 2% сторонников реформы и 96% противников реформы.

Был задан вопрос: "Как изменилось ваше отношение к реформе юридической системы за время дискуссий и протестов?" 41% ответили: "Я против этой реформы и остаюсь ее противником". 23% ответили: "Я за эту реформу и остаюсь ее сторонником". 20% выбрали ответ: "Я против этой реформы, хотя считаю, что некоторые ее идеи разумны". 8% говорят: "Я за эту реформу, но теперь считаю, что она должна быть менее радикальной". 3% выбрали ответ "Я был/была за эту реформу, но теперь являюсь ее противником", менее 1% – "Я был/была против этой реформы, но теперь являюсь ее сторонником".

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Вопрос: "Как вы относитесь к утверждению закона об ограничении действия принципа неприемлемости?" 56% заявили о негативном отношении, 27% – о позитивном, 11% – о неоднозначном. 3% сказали, что не понимают, о чем речь.

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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О РЕФОРМЕ

Вопрос: "Знакомы ли вы с деталями юридической реформы, продвигаемой нынешним правительством Израиля?" 52% ответили утвердительно. 43% выбрали ответ: "Частично". Только 3% признались, что такими знаниями не обладают. Среди сторонников реформы информированность незначительно выше, чем среди противников.

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Был задан вопрос: "Как вы считаете, какие цели преследует коалиция, продвигая реформу юридической системы?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) Самые популярные ответы: 1) "Лишение судов возможности влиять на политику" – 69%, 2) "Помощь Нетаниягу в его судебных делах" – 56%, 3) "Решение проблем министров" – 47%, 4) "Диктатура государства Галахи" – 44%. Примерно равное число респондентов назвали целью "Укрепление демократии" (22%) и "Расшатывание демократии" (19%).

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Вопрос: "Каким вы видите освещение противостояния вокруг реформы в израильских СМИ?" 47% заявили: "В основном, СМИ поддерживают противников реформы". 26% считают: "В основном, СМИ взвешенно освещают происходящее". Только 4% выбрали ответ: "В основном, СМИ поддерживают реформу и ее авторов".

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕГОВОРАМ

Был задан вопрос: "Верите ли вы в возможность достижения консенсуса между сторонниками и противниками реформы?" Подавляющее большинство, 66%, в такую возможность не верят. Только 13% сказали, что верят в возможность достижения соглашений.

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При этом среди "правых" и "левых" соотношение числа верящих и не верящих в перспективы переговоров по реформе примерно равное.

Среди сторонников реформы немногим больше тех, кто верит в перспективы переговоров, чем среди ее противников.

ОТНОШЕНИЕ К МАССОВЫМ АКЦИЯМ ПРОТЕСТА/ПОДДЕРЖКИ

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Вопрос: "Участвуете ли вы в акциях протеста против реформы юридической системы, проводимой нынешним правительством?" 50% заявили: "Не участвую, хотя являюсь противником этой реформы". 31% выбрали ответ: "Не участвую, являюсь сторонником этой реформы". 14% ответили:

"Да, участвую и являюсь противником этой реформы".

Вопрос: "Участвуете ли вы в акциях в поддержку реформы юридической системы, проводимой нынешним правительством?" 62% ответили: "Не участвую, являюсь противником этой реформы". 29% выбрали ответ: "Не участвую, хотя являюсь сторонником этой реформы". Только 4% заявили: "Да, участвую и являюсь сторонником этой реформы".

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50% не считают перекрытие дорог и аэропорта легитимной формой протеста против реформы юридической системы. 37% считают такую форму протеста легитимной.

49% считают легитимной формой протеста отказ от волонтерского участия в резервистских сборах. 41% считают такую форму протеста нелегитимной.

51% не считают забастовку в системе здравоохранения легитимной формой протеста против реформы юридической системы. 40% считают такую форму протеста легитимной.

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49% считают легитимной формой протеста забастовку в системе просвещения. 45% считают такую форму протеста нелегитимной.

68% считают, что следует приостановить продвижение юридической реформы, чтобы снизить накал страстей в израильском обществе. При этом только 36% считают, что следует приостановить массовые акции протеста, чтобы снизить накал страстей в израильском обществе.

Вопрос: "Как вы считаете, будут ли происходить прямые столкновения между сторонниками и противниками реформы?" 46% склоняются к тому, что такие столкновения произойдут. 26% заявили, что они уже происходят. Около 20% верят, что этого не случится.

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КТО ПОБЕЖДАЕТ

Был задан вопрос: "Кто, с вашей точки зрения, побеждает в противостоянии правительства и противников реформы?" 41% заявили: "Говорить о победе или поражении в данном случае вообще не имеет смысла". 31% ответили: "Рано говорить о победе или поражении". 24% считают, что побеждает коалиция. Менее 3% полагают, что к победе ближе оппозиция.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ

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Вопрос: "Как вы считаете, продолжит ли коалиция продвижение юридической реформы после летних каникул?" 47% уверены: "Продолжит, никаких уступок не будет". 39% полагают: "Продолжит, но пойдет на определенные уступки". Менее 4% верят: "Не продолжит, реформа будет остановлена".

Вопрос: "Верите ли вы в то, что реформа юридической системы в Израиле будет осуществлена?" Самый частый ответ, 27% – "Верю, но "проект Левина" претерпит значительные изменения". 17% – "Не верю и считаю, что такая реформа не нужна". 17% – "Верю, но эта реформа не будет иметь отношения к "проекту Левина"". 12% – "Не верю, хотя считаю, что такая реформа необходима". 9% – "Верю, что реформа будет осуществлена в рамках "проекта Левина"".

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вопрос: "Как вы считаете, приведет ли политическое противостояние вокруг дискуссии о реформе юридической системы к развалу нынешней коалиции?" 38% выбрали ответ "Да, приведет, но нескоро". 32% – "Нет, не приведет". 14% – "Да, приведет, и скоро". Отметим, что за последние четыре месяца число тех, кто верит в развал коалиции заметно сократилось.

Вопрос: "Следует ли партиям оппозиции соглашаться на присоединение к правительству Нетаниягу в обмен на замораживание юридической реформы?" 46% считают, что этого делать не следует. 27% выбрали ответ: "Следует, при определенных условиях". 7% ответили: "Безусловно, следует" (среди правых и сторонников реформы таких несколько больше).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

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В ходе опроса мы вновь выяснили политические предпочтения нашей читательской аудитории.

Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства?"

Наиболее частые ответы:

Яир Лапид – 23% (в марте было 27%),

Биньямин Нетаниягу – 22% (19%),

Бени Ганц – 16% (10%),

Авигдор Либерман – 12% (14%),

Гидеон Саар – 4% (6%)

Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"

Наиболее частые ответы:

"Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом) – 24% (в марте было 28%),

НДИ (во главе с Авигдором Либерманом) – 22% (27%),

"Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу) – 20% (17%),

"Махане Мамлахти" (во главе с Бени Ганцем) – 16% (11%),

"Оцма Иегудит" (во главе с Итамаром Бен-Гвиром) – 4% (4%),

"Ционут Датит" (во главе с Бецалелем Смотричем) – 2% (2%),

МЕРЕЦ (во главе с Заавой Гальон) – 2% (1%).

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Отметим продолжающийся рост популярности блока "Махане Мамлахти" и его лидера Бени Ганца среди наших читателей. Та же тенденция отмечается и в общенациональных опросах. Однако многие политические обозреватели обращают внимание на противоречия в этом блоке и не исключают, что до выборов в Кнессет 26-го созыва в нем произойдет раскол.

Был задан вопрос: "Повлияли ли на ваш выбор ответа в предыдущем вопросе события, связанные с действиями по реформированию юридической системы и протестами против этой реформы?" 56% говорят, что не повлияли. 20% заявляют, что повлияли, но незначительно. 20% признаются, что повлияли и в значительной степени.