Число противников юридической реформы среди русскоязычных израильтян растет. Итоги опроса NEWSru.co.il
Продвижение реформы юридической системы Израиля, инициированной министром юстиции Яривом Левином, привело к расколу в израильском обществе. Несмотря на массовые протесты, коалиция добилась принятия закона об ограничении принципа крайней неприемлемости.
Переговоры о компромиссе, инициированные президентом Ицхаком Герцогом, результата не принесли. Правительство заявляет о намерении продолжать реформировать юридическую систему. На этом фоне усиливаются и принимают новые формы акции протеста, противостояние между полицией и демонстрантами все чаще сопровождается насилием.
Происходящее негативно влияет на экономику страны: снижаются инвестиции в израильский хайтек, падают курс национальной валюты и ведущие индексы Тель-Авивской биржи. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич заявляют, что речь идет о кратковременных явлениях, настаивая на том, что экономика Израиля стабильна.
Редакция NEWSru.co.il провела очередной опрос, чтобы выяснить: меняется ли отношение нашей аудитории к реформе юридической системы, кого они поддерживают в нынешнем противостоянии, участвуют ли в демонстрациях, какие формы протеста считают легитимными и т.д.
В опросе, который проходил в течение одних суток (26-27 июля), приняли участие 5536 респондентов (5203 из них ответили на все 25 вопросов).
ИТОГИ ОПРОСА
Проведенный опрос показал, что доля противников реформы среди наших читателей заметно выросла за последние полгода (их более 60%), при этом каждый седьмой из наших читателей участвуют в акциях протеста против юридической реформы.
ОТНОШЕНИЕ К РЕФОРМЕ
61% участников опроса относят себя к противникам юридической реформы, 33% – к ее сторонникам. Отметим, что доля противников реформы среди наших читателей заметно выросла за более чем полгода, прошедшие после того, как она была инициирована министром юстиции Яривом Левином. В феврале таких было 52%, в марте – 58%. По нашему мнению, можно говорить о том, что число противников юридической реформы среди русскоязычных израильтян постепенно растет, хотя наш опрос не является строгим социологическим исследованием.
Среди тех, кто относит себя скорее к правым, чем к левым, по новому опросу – 49% сторонников реформы и 46% противников реформы. Среди тех, кто относит себя скорее к левым, чем к правым – 2% сторонников реформы и 96% противников реформы.
Был задан вопрос: "Как изменилось ваше отношение к реформе юридической системы за время дискуссий и протестов?" 41% ответили: "Я против этой реформы и остаюсь ее противником". 23% ответили: "Я за эту реформу и остаюсь ее сторонником". 20% выбрали ответ: "Я против этой реформы, хотя считаю, что некоторые ее идеи разумны". 8% говорят: "Я за эту реформу, но теперь считаю, что она должна быть менее радикальной". 3% выбрали ответ "Я был/была за эту реформу, но теперь являюсь ее противником", менее 1% – "Я был/была против этой реформы, но теперь являюсь ее сторонником".
Вопрос: "Как вы относитесь к утверждению закона об ограничении действия принципа неприемлемости?" 56% заявили о негативном отношении, 27% – о позитивном, 11% – о неоднозначном. 3% сказали, что не понимают, о чем речь.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О РЕФОРМЕ
Вопрос: "Знакомы ли вы с деталями юридической реформы, продвигаемой нынешним правительством Израиля?" 52% ответили утвердительно. 43% выбрали ответ: "Частично". Только 3% признались, что такими знаниями не обладают. Среди сторонников реформы информированность незначительно выше, чем среди противников.
Был задан вопрос: "Как вы считаете, какие цели преследует коалиция, продвигая реформу юридической системы?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) Самые популярные ответы: 1) "Лишение судов возможности влиять на политику" – 69%, 2) "Помощь Нетаниягу в его судебных делах" – 56%, 3) "Решение проблем министров" – 47%, 4) "Диктатура государства Галахи" – 44%. Примерно равное число респондентов назвали целью "Укрепление демократии" (22%) и "Расшатывание демократии" (19%).
Вопрос: "Каким вы видите освещение противостояния вокруг реформы в израильских СМИ?" 47% заявили: "В основном, СМИ поддерживают противников реформы". 26% считают: "В основном, СМИ взвешенно освещают происходящее". Только 4% выбрали ответ: "В основном, СМИ поддерживают реформу и ее авторов".
ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕГОВОРАМ
Был задан вопрос: "Верите ли вы в возможность достижения консенсуса между сторонниками и противниками реформы?" Подавляющее большинство, 66%, в такую возможность не верят. Только 13% сказали, что верят в возможность достижения соглашений.
При этом среди "правых" и "левых" соотношение числа верящих и не верящих в перспективы переговоров по реформе примерно равное.
Среди сторонников реформы немногим больше тех, кто верит в перспективы переговоров, чем среди ее противников.
ОТНОШЕНИЕ К МАССОВЫМ АКЦИЯМ ПРОТЕСТА/ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: "Участвуете ли вы в акциях протеста против реформы юридической системы, проводимой нынешним правительством?" 50% заявили: "Не участвую, хотя являюсь противником этой реформы". 31% выбрали ответ: "Не участвую, являюсь сторонником этой реформы". 14% ответили:
"Да, участвую и являюсь противником этой реформы".
Вопрос: "Участвуете ли вы в акциях в поддержку реформы юридической системы, проводимой нынешним правительством?" 62% ответили: "Не участвую, являюсь противником этой реформы". 29% выбрали ответ: "Не участвую, хотя являюсь сторонником этой реформы". Только 4% заявили: "Да, участвую и являюсь сторонником этой реформы".
50% не считают перекрытие дорог и аэропорта легитимной формой протеста против реформы юридической системы. 37% считают такую форму протеста легитимной.
49% считают легитимной формой протеста отказ от волонтерского участия в резервистских сборах. 41% считают такую форму протеста нелегитимной.
51% не считают забастовку в системе здравоохранения легитимной формой протеста против реформы юридической системы. 40% считают такую форму протеста легитимной.
49% считают легитимной формой протеста забастовку в системе просвещения. 45% считают такую форму протеста нелегитимной.
68% считают, что следует приостановить продвижение юридической реформы, чтобы снизить накал страстей в израильском обществе. При этом только 36% считают, что следует приостановить массовые акции протеста, чтобы снизить накал страстей в израильском обществе.
Вопрос: "Как вы считаете, будут ли происходить прямые столкновения между сторонниками и противниками реформы?" 46% склоняются к тому, что такие столкновения произойдут. 26% заявили, что они уже происходят. Около 20% верят, что этого не случится.
КТО ПОБЕЖДАЕТ
Был задан вопрос: "Кто, с вашей точки зрения, побеждает в противостоянии правительства и противников реформы?" 41% заявили: "Говорить о победе или поражении в данном случае вообще не имеет смысла". 31% ответили: "Рано говорить о победе или поражении". 24% считают, что побеждает коалиция. Менее 3% полагают, что к победе ближе оппозиция.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ
Вопрос: "Как вы считаете, продолжит ли коалиция продвижение юридической реформы после летних каникул?" 47% уверены: "Продолжит, никаких уступок не будет". 39% полагают: "Продолжит, но пойдет на определенные уступки". Менее 4% верят: "Не продолжит, реформа будет остановлена".
Вопрос: "Верите ли вы в то, что реформа юридической системы в Израиле будет осуществлена?" Самый частый ответ, 27% – "Верю, но "проект Левина" претерпит значительные изменения". 17% – "Не верю и считаю, что такая реформа не нужна". 17% – "Верю, но эта реформа не будет иметь отношения к "проекту Левина"". 12% – "Не верю, хотя считаю, что такая реформа необходима". 9% – "Верю, что реформа будет осуществлена в рамках "проекта Левина"".
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Вопрос: "Как вы считаете, приведет ли политическое противостояние вокруг дискуссии о реформе юридической системы к развалу нынешней коалиции?" 38% выбрали ответ "Да, приведет, но нескоро". 32% – "Нет, не приведет". 14% – "Да, приведет, и скоро". Отметим, что за последние четыре месяца число тех, кто верит в развал коалиции заметно сократилось.
Вопрос: "Следует ли партиям оппозиции соглашаться на присоединение к правительству Нетаниягу в обмен на замораживание юридической реформы?" 46% считают, что этого делать не следует. 27% выбрали ответ: "Следует, при определенных условиях". 7% ответили: "Безусловно, следует" (среди правых и сторонников реформы таких несколько больше).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
В ходе опроса мы вновь выяснили политические предпочтения нашей читательской аудитории.
Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства?"
Наиболее частые ответы:
Яир Лапид – 23% (в марте было 27%),
Биньямин Нетаниягу – 22% (19%),
Бени Ганц – 16% (10%),
Авигдор Либерман – 12% (14%),
Гидеон Саар – 4% (6%)
Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"
Наиболее частые ответы:
"Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом) – 24% (в марте было 28%),
НДИ (во главе с Авигдором Либерманом) – 22% (27%),
"Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу) – 20% (17%),
"Махане Мамлахти" (во главе с Бени Ганцем) – 16% (11%),
"Оцма Иегудит" (во главе с Итамаром Бен-Гвиром) – 4% (4%),
"Ционут Датит" (во главе с Бецалелем Смотричем) – 2% (2%),
МЕРЕЦ (во главе с Заавой Гальон) – 2% (1%).
Отметим продолжающийся рост популярности блока "Махане Мамлахти" и его лидера Бени Ганца среди наших читателей. Та же тенденция отмечается и в общенациональных опросах. Однако многие политические обозреватели обращают внимание на противоречия в этом блоке и не исключают, что до выборов в Кнессет 26-го созыва в нем произойдет раскол.
Был задан вопрос: "Повлияли ли на ваш выбор ответа в предыдущем вопросе события, связанные с действиями по реформированию юридической системы и протестами против этой реформы?" 56% говорят, что не повлияли. 20% заявляют, что повлияли, но незначительно. 20% признаются, что повлияли и в значительной степени.