x
30 июля 2024
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Галант потребовал проверить, не запретил ли Бен-Гвир полиции вмешиваться во вторжение на базы ЦАХАЛа

время публикации: 30 июля 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 10:53
Галант потребовал проверить, не запретил ли Бен-Гвир полиции вмешиваться во вторжение на базы ЦАХАЛа
AP Photo/Tsafrir Abayov

Министр обороны Йоав Галант направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием проверить, что стало причиной задержки прибытия полиции Израиля на базы ЦАХАЛа "Сде-Тейман" и "Бейт-Лид" во время беспорядков, приведших к прорыву на территорию баз.

"Неготовность полиции на протяжении нескольких часов вмешиваться в происходящее привела к вынужденному направлению на эти базы сил ЦАХАЛа, снятых с оперативных заданий, а начальника генштаба ЦАХАЛа – бросить все дела и лично заниматься вторжением подстрекаемой толпы на базы ЦАХАЛа", – говорится в письме.

Галант потребовал от главы правительства принять жесткие меры против членов коалиции, участвовавших в беспорядках, и приказать немедленно проверить, было ли поведение полиции следствием распоряжений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, члены партии которого были причастны к беспорядкам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

Военный суд определит меру пресечения задержанным для допроса в связи с нарушениями в "Сде-Тейман"