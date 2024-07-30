Галант потребовал проверить, не запретил ли Бен-Гвир полиции вмешиваться во вторжение на базы ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием проверить, что стало причиной задержки прибытия полиции Израиля на базы ЦАХАЛа "Сде-Тейман" и "Бейт-Лид" во время беспорядков, приведших к прорыву на территорию баз.

"Неготовность полиции на протяжении нескольких часов вмешиваться в происходящее привела к вынужденному направлению на эти базы сил ЦАХАЛа, снятых с оперативных заданий, а начальника генштаба ЦАХАЛа – бросить все дела и лично заниматься вторжением подстрекаемой толпы на базы ЦАХАЛа", – говорится в письме.

Галант потребовал от главы правительства принять жесткие меры против членов коалиции, участвовавших в беспорядках, и приказать немедленно проверить, было ли поведение полиции следствием распоряжений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, члены партии которого были причастны к беспорядкам.