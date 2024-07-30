Военный суд определит меру пресечения задержанным для допроса в связи с нарушениями в "Сде-Тейман"

Сегодня утром военный суд в Бейт-Лиде примет решение о мере пресечения для девяти военнослужащих-резервистов, задержанных 29 июля для допроса в связи с подозрениями в издевательствах над заключенными на базе "Сде-Тейман".

В настоящее время сообщений о каких-либо происшествиях в районе Бейт-Лида не поступало. Накануне там происходили беспорядки.

Поводом для задержания для допроса девяти резервистов, служивших в "Сде-Тейман", стало получение сведений о том, что один из заключенных (в ряде публикаций сообщается, что речь идет о террористе) получил анальную травму.

По предварительным оценкам следствия, как пишут израильские СМИ, не все задержанные для допроса подозреваются в причастности к издевательствам над заключенным (или заключенными). Скорее всего, подозреваются один или несколько военнослужащих. При этом следствие рассчитывало получить информацию в ходе допросов.