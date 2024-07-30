Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 июля: удары в основном по целям на юге сектора

В ночь на 30 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, основные боевые действия ночью велись в южной части сектора Газы.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в центре города Газа.

В центре сектора: силы ЦАХАЛа действуют к северу от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на востоке Хан-Юниса, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке Хан-Юниса; БПЛА ЦАХАЛа выпустил ракету по квартире на втором этаже башни "Ханид", к западу от Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 30 июля.