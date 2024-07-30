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Израиль

ЦАХАЛ: в Бейруте атакован командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе

время публикации: 30 июля 2024 г., 20:11 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 20:14
ЦАХАЛ: в Бейруте атакован командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе
Телеграм-канал QudsN

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила нанесение удара по цели в Бейруте. Целью атаки был командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе.

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что в данный момент нет изменений в инструкциях Службы тыла для населения. В случае изменения ситуации об этом будет сообщено через официальные средства массовой информации.

Информация уточняется.

Израиль
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