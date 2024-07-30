ЦАХАЛ: в Бейруте атакован командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила нанесение удара по цели в Бейруте. Целью атаки был командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе.

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что в данный момент нет изменений в инструкциях Службы тыла для населения. В случае изменения ситуации об этом будет сообщено через официальные средства массовой информации.

Информация уточняется.