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Ближний Восток

Ливанские источники: самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в пригороде Бейрута

время публикации: 30 июля 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 20:03
Ливанские источники: в южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
AP Photo/Bilal Hussein
Ливанские источники: в южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
Телеграм-канал QudsN

Ливанские источники сообщают, что в южном пригороде Бейрута прогремел сильный взрыв.

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на зарубежные источники, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Дахия в пригороде Бейрута.

Согласно сообщениям в зарубежных СМИ, целью удара был один из командиров "Хизбаллы".

"Хизбалла" утверждает, что удар был нанесен с беспилотника ЦАХАЛа.

На данный момент пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует информацию, поступающую из Ливана.

Информация уточняется.

Ближний Восток
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