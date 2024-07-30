Ливанские источники: самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в пригороде Бейрута
время публикации: 30 июля 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 20:03
Ливанские источники сообщают, что в южном пригороде Бейрута прогремел сильный взрыв.
Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на зарубежные источники, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Дахия в пригороде Бейрута.
Согласно сообщениям в зарубежных СМИ, целью удара был один из командиров "Хизбаллы".
"Хизбалла" утверждает, что удар был нанесен с беспилотника ЦАХАЛа.
На данный момент пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует информацию, поступающую из Ливана.
Информация уточняется.