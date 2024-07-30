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Израиль

ЦАХАЛ с вечера атаковал около десяти объектов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 30 июля 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:03
ЦАХАЛ с вечера атаковал около десяти объектов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Вечером 29 июля, а также ночью и утром 30 июля ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы около десяти объектов "Хизбаллы" в семи районах на юге Ливана.

В районе Байт-Лиф был ликвидирован террорист "Хизбаллы" ("Хизбалла" подтвердила гибель боевика), кроме того на юге Ливана были уничтожены военный склад, террористическая инфраструктура, военные здания и пусковая установка.

Израиль
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