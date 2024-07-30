ЦАХАЛ с вечера атаковал около десяти объектов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Вечером 29 июля, а также ночью и утром 30 июля ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы около десяти объектов "Хизбаллы" в семи районах на юге Ливана.

В районе Байт-Лиф был ликвидирован террорист "Хизбаллы" ("Хизбалла" подтвердила гибель боевика), кроме того на юге Ливана были уничтожены военный склад, террористическая инфраструктура, военные здания и пусковая установка.