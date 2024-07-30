Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Айта аш-Шааб и Кфар-Кила

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Айта аш-Шааб ударом с воздуха был уничтожен наблюдательный пункт "Хизбаллы", в деревне Кфар-Кила самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры.

В последние часы ЦАХАЛ зафиксировал запуск не менее 15 ракет из Ливана в сторону населенных пунктов Верхней Галилеи, часть ракет упали в районе населенных пунктов Ярун, Ифтах и Метула. В результате обстрелов нет раненых, но причинен материальный ущерб.

В отношении сигналов тревоги, прозвучавших в 15:51-15:53 в Верхней Галилеи, из ЦАХАЛа передали, что было зафиксировано вторжение нескольких беспилотников, один из них упал возле мошава Бейт-Хилель.

Падение ракет и беспилотников стало причиной пожаров в нескольких точках Верхней Галилеи. Ведется борьба с огнем.