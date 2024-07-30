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Израиль

Подано обвинение против резервиста, участвовавшего в охране подозреваемых в терроре

время публикации: 30 июля 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 18:56
Нарушения в "Сде-Тейман": против одного из резервистов подано обвинительное заключение
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о предъявлении военной прокуратурой обвинений одному из военнослужащих резерва.

В обвинительном заключении указывается, что резервист был причастен к нескольким инцидентам, произошедшим с февраля по июнь 2024 года, при перевозке подозреваемых в терроризме. Ему вменяется в вину применение грубого насилия к задержанным, за охрану которых он отвечал.

В документе, переданном в суд, указывается, что во время некоторых поездок он избивал задержанных, хотя они не представляли никакой угрозы, находясь в наручниках и с завязанными глазами. В одном из случаев обвиняемый бил задержанных дубинкой, в другом – своим личным оружием, снимая происходящее на видео.

Военный корреспондент медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше отметила, что речь идет о случае, не связанном с последним расследованием, находящимся в центре общественного внимания.

Израиль
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