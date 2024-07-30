Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 июля: операции в Калькилии, Туль-Кареме, Хевроне
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 июля действовали в Калькилии, в Шуэйке (на окраине Туль-Карема), в Бурке (к северо-западу от Шхема), в Сильуаде (к северу от Рамаллы), в районе Бейт-Лехема (в том числе, в Туку), в Хевроне (в районе Уади ас-Саман), около Иерихона.
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 июля.