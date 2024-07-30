Более 20 ракет запущено из Ливана в сторону Кирьят-Шмоны и окрестностей
время публикации: 30 июля 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 19:50
В 19:20-19-21 в Кирьят-Шмоне и в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.
Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана в сторону израильской территории было запущено более 20 ракет.
Местные органы власти обратились к жителям Кирьят-Шмоны, остающихся в городе, не покидать бомбоубежища.