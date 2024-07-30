Более 20 ракет запущено из Ливана в сторону Кирьят-Шмоны и окрестностей

В 19:20-19-21 в Кирьят-Шмоне и в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана в сторону израильской территории было запущено более 20 ракет.

Местные органы власти обратились к жителям Кирьят-Шмоны, остающихся в городе, не покидать бомбоубежища.