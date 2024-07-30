x
30 июля 2024
|
последняя новость: 20:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 20:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Более 20 ракет запущено из Ливана в сторону Кирьят-Шмоны и окрестностей

время публикации: 30 июля 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 19:50
Сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне и окрестностях
Ayal Margolin/Flash90

В 19:20-19-21 в Кирьят-Шмоне и в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана в сторону израильской территории было запущено более 20 ракет.

Местные органы власти обратились к жителям Кирьят-Шмоны, остающихся в городе, не покидать бомбоубежища.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ