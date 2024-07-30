Обстрел А-Гошрим из Ливана: один раненый в критическом состоянии
время публикации: 30 июля 2024 г., 15:16 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 15:36
В 14:53 30 июля в Кирьят-Шмоне и других районах Верхней Галилеи была слышна тревога. Был зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.
Вскоре поступила информация о прямом попадании и раненом в поселке А-Гошрим.
По предварительным данным, раненый в тяжелом или критическом состоянии. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что ранен мужчина примерно 30 лет.
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