Обстрел А-Гошрим из Ливана: один раненый в критическом состоянии

В 14:53 30 июля в Кирьят-Шмоне и других районах Верхней Галилеи была слышна тревога. Был зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Вскоре поступила информация о прямом попадании и раненом в поселке А-Гошрим.

По предварительным данным, раненый в тяжелом или критическом состоянии. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что ранен мужчина примерно 30 лет.