Сотрудница ШАБАКа и двое гражданских арестованы за разглашение секретной информации

В соответствии с совместным заявлением государственной прокуратуры, ШАБАКа и полиции, государственная прокуратура представила в окружной суд Лода обвинительное заключение против сотрудницы ШАБАКа и двоих гражданских лиц, которые обвиняются в разглашении секретной информации.

В ходе расследования, проведенного полицией при сотрудничестве ШАБАКа, выяснилось, что сотрудница ШАБАКа сообщала посторонним лицам информацию, которая стала ей известна во время работы. Указывается, что она нарушила запрет на разглашение секретной информации, а двое ее собеседников, в свою очередь, передали эту информацию большому количеству неавторизованных лиц.

В связи с этим происшествием жизни людей и безопасность государства подверглись реальной угрозе. При этом в сообщении указано, что обвиняемая разгласила информацию неумышленно, и не желала причинить вред.

Информация о личности обвиняемой и любых подробностей данного расследования запрещена к публикации.