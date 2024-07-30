Беспорядки в "Сде-Тейман" и "Бейт-Лиде": политика и деньги. Комментарий

Массовые беспрецедентные беспорядки, происшедшие накануне на военных базах "Сде-Тейман" и "Бейт-Лид", стали результатом трех параллельных процессов. Каждый из них развивался сам по себе, однако накануне провода замкнулись и произошел взрыв. С одной стороны, множество террористов (в том числе террористов "Нухбы") содержатся во временном лагере под охраной резервистов военной полиции – специалистов по решению кризисных ситуаций, а не штатных сотрудников службы охраны тюрем. С другой стороны, в израильском обществе распространяется "культура" протеста без границ и войны без правил, и вчерашние события перевели эту "культуру" на новый уровень. С третьей стороны, противостояние юридической и политической систем никуда не исчезло, и каждый раз проявляется с новой силой. К сожалению, нет оснований полагать, что столкновения на военных базах, происшедшие 29 июля 2024 года, что-то изменят или кого-то отрезвят.

Публикацию подготовил Габи Вольфсон

От "Сде-Тейман" до "Бейт-Лида": задержания, протесты, штурмы

Задержание девяти солдат-резервистов из "подразделения 100" на военной базе "Сде-Тейман" было хорошо спланировано. Оно последовало после трех недель тщательного расследования, проводившегося военной полицией по подозрениям в издевательствах и насилии над задержанным, которого многие израильские СМИ определяют как террориста "Нухбы", а газета "Гаарец" – как жителя Газы. Он был доставлен в больницу "Сорока" с травмами, и врачи заподозрили, что травмы эти стали результатом насильственных действий. Последовало обращение в следственный отдел военной полиции, и после нескольких недель тайного расследования было принято решение задержать подозреваемых и не только их для допроса. Позднее сообщалось, что изначально речь шла о задержании для допроса, после которого планировалось принять решение, кого из подозреваемых доставить в суд. Однако все вышло из-под контроля.

Никто не знает – почему, а главное для чего задержание проводилось публично в форме облавы, солдатами и офицерами, прятавшими лица за масками. "Это было не нужно, и только привело к накалу страстей", – считает адвокат Идан Двир, специалист по армейскому и уголовному праву, глава комиссии по вопросам армии и безопасности в Израильской коллегии адвокатов. В интервью "Кан РЭКА", адвокат Двир заявил, что такая публичная акция нанесла ущерб и ходу следствия. "Создание двух или трех оперативно-следственных групп позволило бы задержать всех без привлечения внимания и осложнить процесс создания помех ходу следствия", – считает адвокат Двир.

Облава на "Сде-Тейман" столкнулась с сопротивлением. Солдаты-резервисты распространили в социальных сетях видеозаписи происходящего. Один из солдат призвал народ Израиля "выйти на улицы и защитить тех, кто защищает их". В ответ на призыв десятки людей, среди них министры Амихай Элиягу и Ицхак Васерлауф (оба "Оцма Иегудит"), а также депутаты Нисим Ватури ("Ликуд") и Цви Сукот ("Ционут Датит"), направились к "Сде-Тейман".

Сами военнослужащие, вызванные на допрос, изначально отказывались выполнять требование полиции и сдаться. На место были вызваны сотрудники специального отдела по ведению переговоров, которые обычно используются в ситуациях захвата заложников, когда необходимо убедить преступников сдаться. Они прибыли в "Сде-Тейман", и, по сообщениям некоторых СМИ, были теми, кто убедили подозреваемых сдаться. По иным сведениям, вмешательства переговорщиков полиции не потребовалось. Так или иначе, к тому моменту, как возмущенные происходящим граждане и политики прибыли к "Сде-Тейман", "спасать" было уже некого, так как подозреваемые сдались. Это не помешало прибывшим ворваться на территорию базы, воспользовавшись крайне пассивным сопротивлением охраны, и устроить демонстрацию.

После того, как стало известно, что задержанных на территории "Сде-Тейман" уже нет, демонстрации переместились к базе "Бейт-Лид", где помимо прочего, находится военный суд. В "Сде-Тейман" тем временем митингующие покинули территорию базы, однако у ее ворот демонстрации продолжались до позднего вечера. В вечерние часы была предпринята еще одна попытка ворваться на территорию базы. На сей раз, полицейские и солдаты эту попытку предотвратили.

Возле базы "Бейт-Лид" беспорядки продолжались до глубокой ночи. Сначала демонстранты, к которым присоединилась депутат Тали Готлиб ("Ликуд"), пытались блокировать въезд на территорию базы, куда доставили подозреваемых. Когда стало ясно, что подозреваемые уже находятся на базе, начались попытки ворваться на ее территорию. Они продолжались на протяжении нескольких часов, и в итоге увенчались успехом. Примерно 20 человек проникли в здание военного суда. Освободить задержанных им, разумеется, не удалось, однако они провели там демонстрацию, скандируя, помимо прочего, "суд наш". В ходе демонстраций возле базы "Бейт-Лид" подверглась нападению журналист корпорации "Кан" Адасс Гринберг.

По поводу того, как закончилась эта демонстрация, нет единого мнения. Из пресс-службы полиции передали, что "правоохранительные органы действовали, обеспечивая соблюдение закона возле базы "Бейт-Лид"". Некоторые СМИ сообщали, что полиция бездействовала, а демонстрации закончились по решению самих митингующих.

Происходившее в "Сде-Тейман" и "Бейт-Лиде" вынудило командование Армии обороны Израиля вмешаться. Два батальона солдат были оторваны от участия в оперативных действиях в Газе, и переброшены для укрепления безопасности базы "Бейт-Лид". Депутат Тали Готлиб заявила в интервью "Кан РЭКА", что это решение было принято после того, как демонстранты разошлись. "Герци А-Леви сделал это только ради заголовка в СМИ", – считает Готлиб. Не исключено, что решение А-Леви связано с опасениями по поводу возможного возобновления беспорядков.

Суд, Кнессет и уличные протесты: что дальше?

Судьба девяти задержанных решится в суде. 30 июля все они предстанут перед военным судом, и армейская полиция попросит продлить срок содержания под стражей тех из них, кто окажется в статусе подозреваемых. Судя по публикациям в СМИ, обвинения в непосредственном участии в насильственных действиях могут быть предъявлены только двоим. Полиция намерена продолжить расследование, чтобы выяснить, кто именно совершал противоправные действия, а кто в той или иной форме был их соучастником.

К настоящему моменту не задержан никто из участников беспорядков, происходивших накануне. Пока неясно, будут ли выдвинуты обвинения в отношении кого-либо из них.

В Кнессете уже идет разбирательство инцидента. Несмотря на каникулы, глава комиссии парламента по иностранным делами обороне Юлий Эдельштейн созвал заседание. В центре внимания комиссии вопрос о той форме, в которой было совершено задержание военнослужащих. В ходе заседания комиссии глава кадрового управления генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Янив Асор признал, что "метод задержания подозреваемых был ошибочным". Главный обвинитель в военной прокуратуре признал, что его подчиненные обращались к террористам, находившимся в "Сде-Тейман", пытаясь выяснить, имели ли место случаи издевательства. Это далеко не единственные цитаты, которые бесспорно будут использованы в ходе дискуссии о ситуации вокруг "Сде-Тейман".

И неизвестно, как будут развиваться события на улицах, когда военный суд примет решение оставить подозреваемых под стражей. Очень может быть, что решение вызвать подмогу для охраны военных объектов окажется оправданным.

Однако главный вопрос, остающийся открытым – это будущее временного изолятора "Сде-Тейман".

Временный изолятор, постоянные проблемы

Военная база "Сде-Тейман" не в первый раз используется в качестве изолятора временного содержания подозреваемых в террористической деятельности из Газы. Во время операции "Литой свинец" (2008-2009) там находились примерно 250 террористов, во время операции "Нерушимая скала" (2014) – примерно 270. На следующий день после начала войны "Железные мечи", 8 октября 2023 года, министр обороны Йоав Галант издал распоряжение о превращении базы южного округа "Сде-Тейман" – базы, на территории которой находились несколько подразделений, в изолятор временного содержания для задержанных в ходе военных действий. Этот изолятор действует на основе закона о содержании незаконно взявших в руки оружие.

Данный закон позволяет начальнику генерального штаба удерживать в условиях административного ареста подозреваемых, задержанных в ходе боевых действий. Они содержатся в заключении для получения от них информации и для подготовки обвинительного заключения. "Для того, чтобы предъявить им обвинения, недостаточно знать, что они принадлежат к террористической организации. Нужно точно установить, какие действия они совершали, где и когда находились. Для этого необходимо время", – поясняет адвокат Идан Двир.

Охрану заключенных в "Сде-Тейман" осуществляют резервисты военной полиции. Это объясняется нехваткой мест в существующих объектах Службы охраны тюрем (ШАБАС). После беспорядков, имевших место 29 июля, министр внутренних дел Моше Арбель заявил: "Итамар Бен-Гвир получил гигантский бюджет, который должен прекратить аномальную ситуацию, при которой солдаты занимаются охраной террористов. Они не должны этого делать".

Расследование, которое проводится в настоящий момент, не первое за месяцы войны. Многочисленные жалобы со стороны израильских и международных организаций, привели к тому, что в мае 2024 года начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви принял решение о создании комиссии по проверке условий содержания задержанных в "Сде-Тейман". Выводы комиссии до сих пор не опубликованы.

Какими бы ни были выводы комиссии, очевидно, что все упирается в деньги, необходимые для строительства новых объектов содержания арестованных в ходе войны.

Ирония судьбы заключается в том, что 29 июля финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод 159 миллионов на строительство дополнительных мест содержания террористов. Еще 180 миллионов переведены полиции и ШАБАСу. Очевидно, что потребуется еще немало времени прежде чем эти средства превратятся в месте содержания, позволяющие закрыть "Сде-Тейман". До тех пор солдаты резервисты продолжат заниматься не своим делом, охраняя террористов, а значит инциденты, подобные тому, что обсуждается сейчас, будут продолжаться.