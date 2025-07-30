СМИ: при эвакуации форпоста Цур-Арэль ранен 17-летний юноша
время публикации: 30 июля 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 14:08
По предварительной информации, 17-летний юноша, еврей, получил огнестрельное ранение в районе Гиват-Асаф в Биньямине.
Как сообщает "Сругим", инцидент произошел во время эвакуации форпоста Цур-Арэль.
По информации издания, юноша получил огнестрельное ранение в спину, стрелявший – сотрудник служб безопасности. Речь не идет о теракте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.