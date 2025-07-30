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Израиль

СМИ: при эвакуации форпоста Цур-Арэль ранен 17-летний юноша

Иудея и Самария
время публикации: 30 июля 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 14:08
СМИ: при эвакуации форпоста Цур-Арэль ранен 17-летний юноша
Chaim Goldberg/Flash90

По предварительной информации, 17-летний юноша, еврей, получил огнестрельное ранение в районе Гиват-Асаф в Биньямине.

Как сообщает "Сругим", инцидент произошел во время эвакуации форпоста Цур-Арэль.

По информации издания, юноша получил огнестрельное ранение в спину, стрелявший – сотрудник служб безопасности. Речь не идет о теракте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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