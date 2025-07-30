Возле пляжа Хилтон из воды извлекли женщину, медики борются за ее жизнь

Женщина в возрасте около 70 лет была извлечена из воды возле пляжа Хилтон в Тель-Авиве в критическом состоянии, она не дышала, и у нее не было пульса.

Прибывшие на место происшествия волонтеры "Ихуд Ацала" и "Маген Давид Адом" приступили к реанимации пострадавшей. На машине интенсивной терапии, не прекращая попыток реанимировать ее, женщину повезли в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Ее состояние продолжает оставаться критическим.