Авария с мотовездеходом возле Эйн а-Мифрац: один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 30 июля 2025 г., 23:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 23:59
На 4-м шоссе, недалеко от Эйн а-Мифрац, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотовездехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии водитель машины (примерно 24 лет) получил тяжелые травмы, 19-летний водитель мотовездехода травмирован легко.
Пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.