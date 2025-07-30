Авария с мотовездеходом возле Эйн а-Мифрац: один пострадавший в тяжелом состоянии

На 4-м шоссе, недалеко от Эйн а-Мифрац, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотовездехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии водитель машины (примерно 24 лет) получил тяжелые травмы, 19-летний водитель мотовездехода травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.