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Израиль

Авария с мотовездеходом возле Эйн а-Мифрац: один пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 30 июля 2025 г., 23:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 23:59
Авария с мотовездеходом возле Эйн а-Мифрац: один пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 4-м шоссе, недалеко от Эйн а-Мифрац, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотовездехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии водитель машины (примерно 24 лет) получил тяжелые травмы, 19-летний водитель мотовездехода травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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