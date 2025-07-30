На Кипре задержан скрывавшийся более года подозреваемый в убийстве в Ашдоде
время публикации: 30 июля 2025 г., 23:25 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 00:06
Пресс-служба полиции Израиля сообщила о задержании на Кипре подозреваемого в убийстве Альмог Перец и ранении еще двух человек в Ашдоде в марте 2024 года. Убийце удалось покинуть Израиль.
Арест подозреваемого стал результатом оперативных действий, продолжавшихся больше года под руководством центрального подразделения полиции округа Лахиш.
Про подозреваемого сообщается, что это 36-летний житель центра Израиля.