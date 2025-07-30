Правые требуют аннексии, правительство взвешивает шаги в Газе

Группа министров, а также депутатов от коалиции обратились к министру обороны Исраэлю Кацу с просьбой разрешить им посетить северную часть сектора Газы.

Речь идет о районе, который в настоящий момент находится под контролем Израиля. До 2005 года там находились поселения Элей Синай, Нисанит и Дугит.

Не менее 22 министров и депутатов потребовали от министра обороны предоставить им право посетить этот район. Среди обратившихся министр по делам культуры и спорта Мики Зоар, министр связи Шломо Караи (оба "Ликуд"), а также все министры и депутаты от партии "Оцма Иегудит".

Политики намерены принять участие в мероприятии, организованном правыми общественными организациями, под лозунгом "Сначала северная часть". В рамках мероприятия, участники которого планируют пройти маршем от железнодорожного вокзала Сдерота до смотровой площадки Асаф Сибони, будет звучать требование аннексировать северную часть Газы и восстановить разрушенные поселения в этом районе.

В последние дни публикуется информация, согласно которой одним из возможных шагов Израиля в ответ на стагнацию на переговорах с ХАМАСом по сделке об условиях освобождения заложников и прекращения огня в Газе может стать аннексия отдельных участков в секторе. В первую очередь, речь идет именно о северной части сектора Газы. Не исключено, что обсуждение возможности аннексии частей Газы начато для того, чтобы преодолеть возражения правых партий коалиции против возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу.

30 июля радиостанция "Кан Бет" сообщала, что политическое руководство рассматривает несколько возможных шагов в случае отсутствия прогресса на переговорах по сделке с ХАМАСом. Помимо аннексии отдельных районов Газы, рассматривается возможность полной оккупации сектора с воссозданием военной администрации, а также возможность блокады города Газа с созданием "гуманитарного коридора", позволяющего жителям выйти из него и переместиться в южную часть сектора. Реализация этого плана, цель которого отделить жителей города от террористов, считается на данный момент, наиболее вероятной. По сообщению "Кан", решение должно быть принято в ближайшие дни.