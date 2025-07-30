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Израиль

Пистолет журналиста Юсефа Хадада выстрелил во время конфликта на дороге

время публикации: 30 июля 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 14:44
Пистолет журналиста Юсефа Хадада выстрелил во время конфликта на дороге
Olivier Fitoussi/Flash90

Во время конфликта на дороге в Яффо, в котором участвовал журналист и общественный активист Юсеф Хадад, раздался выстрел: пуля вылетела из пистолета, принадлежащего Хададу по лицензии. В ходе инцидента никто не пострадал.

По некоторым данным, выстрел произошел, когда Хадад выхватил пистолет, при этом подчеркивается, что он не угрожал своему оппоненту применением оружия.

Полиция сообщила, не указывая имен замешанных в конфликт лиц, что оба участника конфликта были задержаны для разбирательства.

Информация уточняется

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