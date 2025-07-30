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Израиль

Главы оппозиционных фракций требуют срочное заседание по сделке и прекращению войны

Заложники
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 30 июля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 14:30
Главы оппозиционных фракций требуют срочное заседание по сделке и прекращению войны
Yonatan Sindel/Flash90

Лидеры оппозиционных фракций подали документ с 25 подписями депутатов для созыва экстренного заседания Кнессета по вопросам продвижения закона об уклонении от призыва во время войны, а также по вопросам возвращения заложников и немедленного заключения сделки по прекращению войны в секторе Газы.

Параллельно с этим к давлению на правительство подключились и ультраортодоксальные партии. В совместном заявлении фракций ШАС и "Яадут а-Тора" указано, что партии "преданы братьям и сестрам, удерживаемым в туннелях Газы – живым и мертвым".

В заявлении подчеркивается, что ШАС и "Яадут а-Тора" поддержат любое предложенное соглашение об освобождении заложников, которое будет представлено правительству и Кнессету. "Нет более важной заповеди, чем выкуп пленных, – указано в заявлении ультрарелигиозных фракций. – Мы вновь призываем главу правительства сделать все возможное, чтобы вернуть всех наших похищенных братьев и сестер их семьям".

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