Подано обвинение против отца, задержанного за убийство четырехлетней дочери

В окружной суд в Иерусалиме подано обвинение против 34-летнего Амара Карами, жителя Иерусалима. Его обвиняют в жестоком убийстве четырехлетней дочери и покушении на убийство брата.

Судя по тексту обвинительного заключения, 5 июля 2025 года в дом Амара Карами из дома его жены привезли дочь – четырехлетнюю Гану. Сначала девочка спала рядом с бабушкой. Затем Карами перенес дочь в свою кровать. Затем он вынес ее во двор дома и там перерезал ей горло ножом. Тело убитой дочери он завернул в одеяло и положил в гостиной. Затем обвиняемый зашел в комнату, где спал его брат, и попытался убить его. Но брат проснулся и оказал сопротивление. Его крики разбудили остальных членов семьи, которые вступили в борьбу с обвиняемым и сумели вытолкать его из дома. Затем была вызвана полиция. Подозреваемого задержали.