Коалиция делит комиссии, покинутые ультраортодоксальными партиями

В коалиции завершается распределение комиссий, которые ранее возглавляли представители партий ШАС и "Яадут а-Тора".

Комиссия Кнессета по внутренним делам передана партии "Оцма Иегудит", ее возглавит депутат Ицхак Кройзер.

Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению передана партии "Ционут Датит". Ее возглавит депутат Кнессета Михаль Вольдигер.

Комиссию по правам ребенка возглавит депутат Кнессета Кэти Шитрит ("Ликуд").

Ранее были утверждены назначения депутата Боаза Бисмута на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а также назначение депутата Ханоха Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета.