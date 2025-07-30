x
30 июля 2025
|
последняя новость: 12:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 12:31
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Коалиция делит комиссии, покинутые ультраортодоксальными партиями

Кнессет
Коалиция
время публикации: 30 июля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 11:56
Коалиция делит комиссии, покинутые ультраортодоксальными партиями
Yonatan Sindel/Flash90

В коалиции завершается распределение комиссий, которые ранее возглавляли представители партий ШАС и "Яадут а-Тора".

Комиссия Кнессета по внутренним делам передана партии "Оцма Иегудит", ее возглавит депутат Ицхак Кройзер.

Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению передана партии "Ционут Датит". Ее возглавит депутат Кнессета Михаль Вольдигер.

Комиссию по правам ребенка возглавит депутат Кнессета Кэти Шитрит ("Ликуд").

Ранее были утверждены назначения депутата Боаза Бисмута на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а также назначение депутата Ханоха Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

Утверждено назначение депутата Мильвицкого на должность главы финансовой комиссии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

Боаз Бисмут избран главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне