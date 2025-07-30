В Иудее и Самарии арестованы 16 разыскиваемых за террор

В ночь на среду, 30 июля, в ходе антитеррористической операции в разных арабских деревнях Иудеи и Самарии были арестованы 16 разыскиваемых за террористическую деятельность, включая девятерых подозреваемых в бросании камней в израильтян в Иудее.

Камнеметатели были задержаны в районе деревни Умм аль-Хир.

Кроме того, были арестованы еще семеро разыскиваемых за террор. В деревне Джаба были найдены и конфискованы оружие и боеприпасы, были также изъяты деньги, используемые на финансирование террористической деятельности.