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Израиль

В Рамле убит молодой мужчина

время публикации: 30 июля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:50
Нападение в Рамле: 20-летний мужчина получил крайне тяжелые ножевые ранения
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пострадавшем в результате нападения с холодным оружием в Рамле. Инцидент произошел на улице Моше Адерет.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине около 20 лет, и эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в критическом состоянии с крайне тяжелыми ножевыми ранениями. Позднее из больницы сообщили, что пациент умер.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
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