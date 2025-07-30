В Рамле убит молодой мужчина
время публикации: 30 июля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:50
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пострадавшем в результате нападения с холодным оружием в Рамле. Инцидент произошел на улице Моше Адерет.
Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине около 20 лет, и эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в критическом состоянии с крайне тяжелыми ножевыми ранениями. Позднее из больницы сообщили, что пациент умер.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
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