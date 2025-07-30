В Рамле убит молодой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пострадавшем в результате нападения с холодным оружием в Рамле. Инцидент произошел на улице Моше Адерет.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине около 20 лет, и эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в критическом состоянии с крайне тяжелыми ножевыми ранениями. Позднее из больницы сообщили, что пациент умер.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.