Исраэль Кац угрожает ХАМАСу расплатой, если заложники вскоре не будут освобождены
время публикации: 30 июля 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 20:20
Министр обороны Исраэль Кац опубликовал заявление с осуждением позиции Франции и Великобритании, объявивших о скором признании палестинского государства.
"Мы прилагаем сверхусилия для освобождения заложников, оказывая давление на ХАМАС в секторе Газы, – подчеркивает министр обороны. – Заявления Макрона и других лидеров играют на руку ХАМАСу и ужесточают его позицию".
"Если ХАМАС вскоре не объявит об освобождении заложников, он заплатит очень тяжелую цену", – заключил свое заявление Исраэль Кац.