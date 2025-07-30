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Израиль

Исраэль Кац угрожает ХАМАСу расплатой, если заложники вскоре не будут освобождены

Исраэль Кац
время публикации: 30 июля 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 20:20
Исраэль Кац угрожает ХАМАСу расплатой, если заложники вскоре не будут освобождены
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац опубликовал заявление с осуждением позиции Франции и Великобритании, объявивших о скором признании палестинского государства.

"Мы прилагаем сверхусилия для освобождения заложников, оказывая давление на ХАМАС в секторе Газы, – подчеркивает министр обороны. – Заявления Макрона и других лидеров играют на руку ХАМАСу и ужесточают его позицию".

"Если ХАМАС вскоре не объявит об освобождении заложников, он заплатит очень тяжелую цену", – заключил свое заявление Исраэль Кац.

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